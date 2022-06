Gran Bretagna, Johnson è salvo: in 211 votano in suo favore, 148 contro (Di lunedì 6 giugno 2022) I ribelli conservatori hanno raggiunto quota 54 necessaria. L’appello del premier: «È il momento di mettere un punto e poi concentrarsi su ciò che davvero conta» Leggi su lastampa (Di lunedì 6 giugno 2022) I ribelli conservatori hanno raggiunto quota 54 necessaria. L’appello del premier: «È il momento di mettere un punto e poi concentrarsi su ciò che davvero conta»

Advertising

Agenzia_Ansa : La regina apre il concerto del Giubileo in video con l'orso Paddington. Sketch a sorpresa con il personaggio amatis… - Avvenire_Nei : Londra cambia le regole e lascia fuori dalla porta 500 minori soli dall'Ucraina - barbybpgirl : @MilanNelCuore12 Altro che il servilismo occidentale, da questa parte possiamo contare solo sulla Gran Bretagna - MoniShantiRani : RT @ItalianPolitics: In Gran Bretagna iniziato un'oretta fa il voto di s/fiducia dei Conservatori sul proprio Premier Boris Johnson. La con… - cristian_polce : RT @RenatoVianello: L'ironia via Twitter dell'ambasciatore russo nel Regno Unito: 'Fino a quando sono qui la Russia non farà attacchi nucle… -