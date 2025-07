La neuroscienza, 'Il segreto dei saldi? Ci fanno sentire meglio'.

I saldi sono molto più di semplici sconti: rappresentano un rito che ci rende felici e liberi dal senso di colpa. Secondo la neuroscienza, questa pratica attiva aree cerebrali legate alla soddisfazione, trasformando lo shopping in un momento di benessere. Lo dice Lorenzo Dornetti del Neurovendita Lab: creare rituali di acquisto aiuta a vivere meglio e a godersi i momenti di shopping senza sensi di colpa, rendendo i saldi un vero segreto di felicità.

Il segreto dei saldi? Ci fanno sentire meglio. E poi, tolgono il senso di colpa del fare shopping. Parola di chi si occupa di neuroscienza e di commercio. E' questa infatti la lettura che fa il direttore del Neurovendita Lab, Lorenzo Dornetti. "Gli esseri umani sono abituati ai rituali, avere dei momenti in calendario in cui comprare permette di dedicarsi dei momenti per lo shopping, riducendo il senso di colpa legato all'idea che si compra in un momento di prezzi ridotti", spiega. C'è poi l' economia comportamentale che va anche oltre: "Il premio Nobel per l'economia, Richard Thaler, ha dimostrato che esiste il piacere dell'affare, oltre al piacere dell'acquisto, sapere di comprare un bene ad un prezzo inferiore, da un surplus di piacere, che fa sentire meglio.