crik crok rischia di chiudere dipendenti senza stipendio da mesi

La storica azienda Crik Crok di Pomezia, attiva dal 1949, sta attraversando una crisi senza precedenti. Lo stabilimento rischia la chiusura: la produzione è ormai ridotta ai minimi termini, le linee sono ferme e le giornate di lavoro sempre più rare. In più, la cassa integrazione straordinaria promessa da mesi non è mai stata erogata, e oltre un centinaio di lavoratori sono rimasti senza reddito. La situazione è così grave che i sindacati parlano apertamente di emergenza sociale sul territorio di Pomezia. Crik Crok a rischio chiusura, perché la fabbrica è in crisi. La crisi non è nuova e nasce da anni di debiti, un mercato aggressivo che ha eroso margini e piani di rilancio mai decollati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it