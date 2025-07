Giovanni Zippo il video che lo incastra | Aveva un sacchetto in mano

Un video che lo incastra potrebbe essere la chiave per svelare la verità dietro l'esplosione di Torino. Giovanni Zippo, 35 anni, arrestato nell'ambito delle indagini e ricoverato in condizioni critiche, aveva un sacchetto in mano al momento dell'incidente. La scena catturata registra dettagli che potrebbero cambiare le sorti delle indagini, portando alla luce un possibile movente nascosto dietro quella tragica esplosione.

Giovanni Zippo, 35 anni, l'uomo arrestato ieri nell'ambito delle indagini sull'esplosione in una palazzina di Torino in via Nizza il 30 giugno scorso nel quale e' morto un uomo di 33 anni, e' ricoverato nel reparto grandi ustionati del Cto torinese. La deflagrazione che ha sventrato il quinto piano di una palazzina, uccidendo Jacopo Perretti e creando problemi di agibilita' in diversi appartamenti era stata imputata a un afuga di gas. In realta' le videocamere di sistemi di sorveglianza della zona hanno mostrato Zippo entrare con un sacchetto e poi allontanarsi sanguinante senza farsi curare durante le fasi concitate post esplosione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giovanni Zippo, il video che lo incastra: "Aveva un sacchetto in mano"

Giovanni Zippo, chi è l'uomo che ha provocato l'esplosione di Torino per vendicarsi dell'ex Madalina Ionela Hagiu. Ora è ricoverato per ustioni - Un volto noto nel centro di Torino, Giovanni Zippo, 40 anni, ha scatenato una terribile esplosione in via Nizza, lasciando dietro di sé distruzione e feriti.

Video incastra l'uomo che ha causato l'esplosione di Torino: cosa aveva con sé - È rimasto nel palazzo 20 minuti prima di uscire con il volto gravemente sfigurato e sanguinante facendo perdere le proprie tracce ... Da msn.com

Giovanni Zippo ricoverato in ospedale. Così è stato incastrato per l’esplosione di Torino - L’arrestato sottoposto a intervento chirurgico, si era allontanato dal luogo dello scoppio senza farsi curare. quotidiano.net scrive