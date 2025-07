Allerta arancione per temporali maxi grandine e vento | quando e le zone più a rischio

L’Italia si prepara a un nuovo fronte di maltempo: un’allerta arancione per temporali, grandine e vento forte colpisce Lombardia e altre zone vulnerabili. Milano è tra le città più a rischio, con condizioni che richiedono massima prudenza fino alle prime ore di domani. È fondamentale seguire aggiornamenti e precauzioni per proteggere sé stessi e gli altri. La sicurezza viene prima di tutto: restate informati e agite con attenzione.

Milano, 6 luglio 2025 – Prosegue fino alle ore 6 di domani mattina, lunedì 7 luglio, l 'allerta meteo arancione (moderata) per rischio temporali diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Rimane attiva anche l'allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico emessa nelle scorse ore. Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

