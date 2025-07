Cervia 150 persone controllate in un’operazione di tutte le forze dell’ordine

Cervia si conferma come un baluardo di sicurezza grazie all'impegno delle forze dell’ordine. Ieri sera, 150 persone sono state controllate durante un’operazione ad alto impatto nella suggestiva cornice di Milano Marittima, coinvolgendo cittadini italiani e stranieri. Un intervento che rafforza la presenza delle istituzioni e sottolinea l’importanza di garantire un’estate serena per residenti e turisti. La sicurezza nel territorio rimane una priorità assoluta, pronta a intervenire con determinazione e cura.

Cervia (Ravenna), 6 luglio 2025 - Sono state 150 le persone, di cui 27 cittadini stranieri ( 18 dei quali con precedenti di polizia), controllate nell’ operazione ad ‘alto impatto’ effettuata ieri sera sul territorio del Comune di Cervia, in particolare nella località di Milano Marittima. Si tratta di attività che si aggiungono alla quotidiana azione di controllo del territorio e che proseguiranno nel corso dell’estate su tutto il litorale. L’intervento di ieri, deciso nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto da l prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, ha visto impegnati operatori di tutte le forze dell'ordine: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza con la collaborazione di agenti della Polizia Locale di Cervia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cervia, 150 persone controllate in un’operazione di tutte le forze dell’ordine

