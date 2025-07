Kokcu Inter l’ultima idea nerazzurra per il centrocampo! Può essere l’erede di Calhanoglu

L'Inter si prepara a rivoluzionare il proprio centrocampo con un nome di grande prospettiva: Orkun Kokcu. In vista della probabile partenza di Hakan Calhanoglu verso il Galatasaray, i nerazzurri cercano un erede di talento che possa portare qualità e freschezza alla mediana. E il giovane turco, già al centro dell’attenzione, potrebbe essere la scelta perfetta per scrivere il prossimo capitolo della sua carriera in nerazzurro.

Kokcu Inter, il centrocampista piace ai nerazzurri come possibile erede di Calhanoglu. C'è un nome nuovo per il centrocampo dell' Inter in caso di partenza (probabile) di Hakan Calhanoglu in direzione Galatasaray. E il sostituto del turco potrebbe essere proprio un connazionale dell'ex Milan, si tratta di Orkun Kokcu. A riportarlo è A Bola, quotidiano portoghese, secondo cui i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Orkun Kokçu, oggi al Benfica. Sul calciatore, classe 2000 e un valore di mercato di circa 30 milioni di euro (dati Transfermarkt), ci sarebbe anche la Roma, che nei giorni scorsi avrebbe avviato i primi contatti, ma anche Fenerbahçe e Besiktas.

