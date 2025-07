Carroattrezzi e camper in fiamme nell’area di sosta del distributore di benzina

Un episodio incredibile si è verificato oggi a Santa Maria a Monte, dove un carroattrezzi e un camper sono stati avvolti dalle fiamme nell’area di sosta del distributore di benzina. Fortunatamente, nessuno si è fatto male e le strutture di servizio hanno resistito all’incendio. Le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso, mentre si cercano di chiarire le cause di questo insolito incendio.

SANTA MARIA A MONTE – Carroattrezzi in fiamme all’interno di un distributore di benzina, nessun ferito e per fortuna la struttura dei carburanti è rimasta indenne dalle fiamme. Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute intorno alle 14,35 di oggi (6 luglio) in via Francesca nel comune di Santa a Maria a Monte per l’incendio le cui case sono in corso di accertamento Il mezzo parcheggiato all’interno dell’area di sosta di un distributore è stato interessato dall’incendio. All’arrivo sul posto il personale dei vigili del fuoco ha estinto le fiamme che hanno avvolto anche un camper parcheggiato e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it