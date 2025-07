Il ritorno della mosca mangiauomini | quanto è pericolosa larva che divora carne viva?

Il ritorno della mosca mangiauomini rappresenta una minaccia crescente: questa pericolosa larva, che divora carne viva, depone le uova su animali a sangue caldo e, in casi più gravi, sull’essere umano. La sua presenza potrebbe mettere a rischio la salute di moltissimi. Scopriamo insieme come riconoscerla e prevenirne gli attacchi, per proteggere il nostro benessere e quello dei nostri animali.

La mosca assassina femmina depone le uova su animali a sangue caldo con ferite aperte: preferisce vacche, ovini, suini, ma talvolta infesta anche l'essere umano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

