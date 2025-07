Calciomercato Inter la cessione di Buchanan vale una fortuna | la cifra che i club interessati sono disposti a spendere

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con la possibile cessione di Tajon Buchanan, un'operazione che potrebbe portare nelle casse nerazzurre una cifra record. Dopo la brillante avventura in Spagna, i club interessati sono pronti a sfidarsi per assicurarsi il talentuoso esterno canadese, disposti a pagare molto più di quanto l’Inter abbia investito. Ma quanto vale davvero Buchanan sul mercato? Scopriamolo insieme.

Calciomercato Inter, la cessione di Tajon Buchanan potrebbe portare nelle casse dell’Inter una cifra inaspettata. La situazione. Tajon Buchanan potrebbe essere uno dei nomi che, a sorpresa, potrebbero far svoltare il calciomercato dell’ Inter. Il canadese non verrà riscattato dal Villarreal, ma dopo la parentesi positiva in Spagna i nerazzurri potrebbero cederlo per un prezzo superiore a quello per cui è stato acquistato. L’esterno di centrocampo è arrivato a gennaio 2024 per 7 milioni di euro più bonus, l’Inter potrebbe cederlo per addirittura 15 milioni. La notizia de La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, la cessione di Buchanan vale una fortuna: la cifra che i club interessati sono disposti a spendere

