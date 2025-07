Brindisi 18enne scomparsa da venerdì | si cerca via terra e via mare

Una giovane ragazza di 18 anni, di origini ucraine, è scomparsa nel nulla da venerdì scorso presso un villaggio turistico di Carovigno, in provincia di Brindisi. Le ricerche intensificate via terra e mare coinvolgono tutte le forze dell’ordine locali, mentre si attendono aggiornamenti cruciali che potrebbero svelare il mistero e restituire alla famiglia la speranza di un lieto fine. La comunità rimane col fiato sospeso, seguendo con attenzione ogni sviluppo.

Ricerche a tappeto nell'area della provincia di Brindisi per trovare la ragazza di origini ucraine, scomparsa lo scorso venerdì pomeriggio dal villaggio turistico di Carovigno dove stava svolgendo uno stage curriculare. Prevista per domani una riunione per fare il punto della situazione su gli sviluppi investigativi condotti dai carabinieri.

Ragazza ucraina 18enne scomparsa da Carovigno vicino Brindisi, stava effettuando uno stage: ricerche in corso - Una giovane ucraina di 18 anni scomparsa da Carovigno, in provincia di Brindisi, sta destando preoccupazione tra amici e comunità.

