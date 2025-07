Il nucleare francese rincara l’Italia deve scegliere | la dipendenza è sempre più rischiosa

A fine 2025 si chiuderà un capitolo fondamentale nella storia energetica europea, con la fine del meccanismo Arenh in Francia. Questa scelta mette in discussione la dipendenza italiana dall'energia nucleare francese, sempre più rischiosa e instabile. L’Italia si trova davanti a un bivio: continuare ad affidarsi a un sistema ormai in declino o investire in fonti alternative per garantire sicurezza e autonomia energetica. La decisione sarà cruciale per il nostro futuro energetico.

Alla fine del 2025 si chiuderà un capitolo cruciale nella storia dell’energia europea. In Francia, il meccanismo Arenh (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique), che per oltre quindici anni ha permesso di acquistare energia nucleare a un prezzo regolato di 42 €MWh fino a un massimo di 100 TWh annui, cesserà di esistere. Un sistema che aveva reso EDF un pilastro del mercato elettrico transalpino e, di riflesso, anche di quello europeo. Ma cosa accadrà adesso, con il nuovo prezzo regolato fissato a 70 €MWh per il periodo 2026-2041? E soprattutto, quali saranno le ripercussioni per l’Italia, da sempre dipendente dalle esportazioni francesi per stabilizzare il proprio mercato elettrico? Dietro le cifre e gli accordi, si nasconde una trasformazione profonda del paradigma energetico europeo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il nucleare francese rincara, l’Italia deve scegliere: la dipendenza è sempre più rischiosa

In questa notizia si parla di: nucleare - francese - rincara - italia

Bomba nucleare francese in Polonia, le tre condizioni di Macron per il ?dispiegamento - Il recente annuncio di una potenziale bomba nucleare francese in Polonia ha sollevato interrogativi sulle condizioni poste da Macron per il dispiegamento.

Il nucleare francese rincara: all'Italia pagare non basta; Governo diviso sulla difesa europea: Salvini non sente i richiami di Meloni e attacca ancora Macron; Le emissioni di Co2 calano in Francia grazie al nucleare. Pichetto, che si fa?.

Il nucleare francese rincara, l’Italia deve scegliere: la dipendenza è sempre più rischiosa - In Francia, il meccanismo Arenh (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique), che per oltre quindici anni ... Scrive msn.com

Nucleare e rinnovabili, in Francia fanno i conti. E in Italia? - L'Assemblea nazionale francese chiede uno studio indipendente che confronti l’impatto di diversi scenari in grado di soddisfare il fabbisogno elettrico del paese, includendo tutte le tecnologie decarb ... Riporta ilfoglio.it