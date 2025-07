Ladri di Biciclette al Tour de France 11 biciclette rubate alla Cofidis L’Equipe

Il Tour de France, simbolo di coraggio e passione, è stato scosso da un episodio insolito e inquietante: il furto di ben 11 biciclette Cofidis, del valore complessivo di oltre 140.000 euro. L’episodio, avvenuto a Lille, ha lasciato la squadra sgomenta e solleva interrogativi sulla sicurezza degli atleti in un evento globale. Un episodio che ricorda come, anche nelle gare più prestigiose, imprevisti e insidie possano sorprendere chi corre verso il successo.

Succede, anche al Tour de France. E nello specifico a Lille Come racconta l’Equipe. Il camion della Cofidis è stato svaligiato sabato sera, dopo la prima tappa del Tour. Sono state rubate undici biciclette, ciascuna del valore di 13.000 euro. Questa mattina la squadra guidata da Cédric Vasseur ha avuto la spiacevole sorpresa di scoprire l’assenza di undici biciclette, sottratte dal furgone delle riparazioni parcheggiato a circa 150 metri dal loro hotel a Bondues, vicino all’aeroporto di Lille. Undici biciclette rubate alla Cofidis al Tour de France. Dh Le Sports aggiorna: Mentre cinque biciclette sono state rapidamente ritrovate tra i cespugli che circondano la struttura, altre sei risultano ancora disperse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ladri di Biciclette al Tour de France, 11 biciclette rubate alla Cofidis (L’Equipe)

