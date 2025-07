Dopo il discorso di mia suocera alla festa per il mio master mi sono alzata e sono fuggita via dal tavolo sono stufa di essere una comparsa | la storia

Mi sono sentita invisibile, come se il mio successo fosse un dettaglio trascurabile. Dopo anni di sacrifici, tra lavoro, famiglia e studio, desidero solo essere riconosciuta e valorizzata. È arrivato il momento di affrontare questa sensazione di essere una comparsa nella mia stessa vita e di lottare per il rispetto che merito. La mia storia è un’urgenza di riscatto, perché nessuno dovrebbe sentirsi solo nel proprio percorso.

" Sono stufa di essere trattata come una comparsa nella mia stessa vita": inizia così un post di sfogo su Reddit. Chi lo scrive è una donna appena laureata che proprio non ce la fa più. Come mai? La 28enne rimasta anonima ha appena conseguito un master. " Ho raggiunto questo traguardo mentre lavoravo con due impieghi part-time e mi prendevo cura del mio bambino di 3 anni. Mio marito (30 anni) e io abbiamo avuto un anno difficile, quindi questo era un grande momento per me. Lui ha organizzato una cena intima con la famiglia per festeggiare. Carino, no?". Fin qui sembra essere tutto perfetto e non si capisce il momento della frase durissima che ha usato per titolare il post.