Il mondo del calcio francese si trova nuovamente sotto i riflettori, questa volta per accuse di frodi e interessi stranieri legati alle proprietà qatariote della Ligue 1. L’associazione anticorruzione francese, Ac!!, si mobilita con forza, unendo 17 amministratori, tra cui ex dirigenti di un’ONG, per difendere l'integrità del campionato. Ma quali sono le implicazioni di questi scandali? La risposta potrebbe cambiare il volto del calcio transalpino.

Un nuovo scandalo nel calcio francese della Ligue1? “L’Ac!! L’associazione anticorruzione” francese scende in campo contro le proprietà qatariote. Sofoot raccomta: Da metà giugno, 17 amministratori, tra cui dirigenti esclusi da una ex Ong, hanno deciso di unirsi a questa nuova associazione creata da Marcel Claude, punta di diamante di questa lotta nel Grand Est, per proseguire la lotta contro la corruzione ma anche per difendere l’interesse generale, la difesa dell’ambiente e per sostenere i whistleblower in tutta la Francia. Le proprietà qatariote della Ligue 1 sotto accusa, frodano i francesi per interessi stranieri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it