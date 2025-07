Letteratura per ragazzi è morto lo scrittore Sauro Marianelli

La letteratura per ragazzi piange la scomparsa di Sauro Marianelli, uno scrittore che ha saputo catturare l'anima dei giovani lettori con storie di coraggio, amicizia e memoria storica. La sua penna, semplice ma profonda, ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di generazioni, contribuendo a formare coscienze e valori. Marianelli ci lascia un patrimonio di testi che continueranno a ispirare e a emozionare, ricordandoci l'importanza della narrazione come strumento di crescita e consapevolezza.

Follonica, 6 lugli 2025 – Lo scrittore Sauro Marianelli, autore di narrativa per ragazzi che ha raccontato l'infanzia, la Resistenza, l'amicizia e il coraggio con uno stile semplice e profondo, è morto sabato 5 luglio a Follonica (Grosseto) dopo una lunga malattia all'età di 91 anni. Ha vinto il Premio Bancarellino nel 1987 con "Una storia nella storia" (Fabbri Editore) e il Premio Andersen nel 1988 con "Animali e parole" (Editori Riuniti). Nato a Montefoscoli, frazione del comune di Palaia, nella provincia di Pisa, il 20 ottobre 1933, Durante la Seconda guerra mondiale, dovendo sfuggire ai rastrellamenti dei tedeschi, la sua famiglia si era ritirata a vivere in una grotta sui monti nei pressi della Linea Gotica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Letteratura per ragazzi, è morto lo scrittore Sauro Marianelli

