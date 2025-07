Bologna ufficiale Vitik | Italiano ha il suo nuovo difensore

Bologna dà il benvenuto a un nuovo gigante della difesa: Martin Vitik. Il possente centrale ceco, reduce dall’esperienza con lo Sparta Praga, ha appena firmato un contrato quadriennale con i rossoblù, arricchendo il reparto difensivo bolognese con la sua forza e determinazione. Un acquisto che promette di rafforzare la squadra e accendere l’entusiasmo dei tifosi. La stagione si preannuncia più avvincente che mai!

Bologna, 6 luglio 2025 – Martin Vitik è ufficialmente un giocatore del Bologna. Il club di Saputo ha dato la consueta comunicazione ufficiale che sancisce l'arrivo del possente difensore della Repubblica Ceca in rossoblù. Dopo lo sbarco in città e le visite mediche dei giorni scorsi, è stata apposta la firma sul contratto che legherà l'ex Sparta Praga al Bologna. L'accordo è stato siglato sulla base di un quadriennale, a 600 mila euro a stagione mentre al club di Praga sono andati 15 milioni di euro bonus compresi. Vitik si unirà così ai nuovi compagni già il 12 luglio quando il gruppo si riunirà a Casteldebole per il raduno e partirà il 15 luglio con la squadra alla volta di Valles per l'inizio del ritiro.

