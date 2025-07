Infortunio Musiala Neuer attacca Donnarumma | Non può uscire così Ma Courtois lo difende | Non ha colpe

In un'epica sfida tra giganti del calcio, l'infortunio di Musiala e il confronto acceso tra Neuer e Donnarumma hanno acceso i riflettori sul delicato equilibrio tra fortuna e colpe. Mentre Neuer critica duramente il portiere del PSG, Courtois interviene per difendere il suo collega, sottolineando come quella scena sia frutto di pura sfortuna, senza colpe da attribuire. La partita si trasforma così in un episodio emblematico di quanto il destino possa influenzare le sorti di un match.

“È stata pura sfortuna. Donnarumma ha preso il pallone, incolparlo è ingiusto”. A parlare è Thibaut Courtois in risposta a Manuel Neuer, che dopo il match tra Bayern Monaco e PSG si è scagliato contro Gianluigi Donnarumma. Il riferimento è all’ultimo minuto del primo tempo dei quarti di finale del Mondiale per Club: Musiala viene servito in profondità, Donnarumma esce in presa bassa, prende il pallone ma travolge Musiala, che si procura un grave infortunio alla caviglia. La diagnosi conferma ( 45 mesi di stop, rottura del perone), ma la gravità dello scontro era già ben chiara dal primo replay. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Infortunio Musiala, Neuer attacca Donnarumma: “Non può uscire così”. Ma Courtois lo difende: “Non ha colpe”

