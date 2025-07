Milano alla Scala torna il dress code

Milano alla Scala torna a richiedere il rispetto del dress code, un codice di eleganza che sottolinea la raffinatezza del teatro più iconico della città. Sebbene non fosse mai stato ufficialmente abolito, negli ultimi anni le regole sono state più flessibili. Ora, con cartelli chiari e un approccio equilibrato, si punta a preservare l’atmosfera di classe senza rinunciare alla convivialità. Si tratta di regole che vengono fatte rispettare dalle maschere comunque con buon senso, ma anche con fermezza, per garantire un’esperienza indimenticabile e rispettosa per tutti gli spettatori.

15.57 Torna in vigore al teatro alla Scala il dress code che ufficialmente non era mai stato cancellato ma negli ultimi anni semplicemente non veniva fatto rispettare. Vengono date una serie di indicazioni minime, elencate anche nei cartelli che sono stati sistemati all'ingresso e in biglietteria: niente canotte, pantaloncini corti e infradito. Si tratta di regole che vengono fatte rispettare dalle maschere comunque con buon senso, ma anche con l'avvertimento che chi non entra non avrà il biglietto rimborsato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

