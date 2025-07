Lotta Europei U20 | a Caorle medaglia d’argento per Daniele Gubbiotti

L'atmosfera vibrante di Caorle si infiammata con l'entusiasmante successo di Daniele Gubbiotti, che ha conquistato la medaglia d'argento e il titolo di vicecampione europeo U20 durante i Campionati Europei al PalaMare. Un risultato che sottolinea il talento e la determinazione degli atleti italiani, aprendo la strada a emozionanti finali.

Nel corso della penultima giornata dei Campionati Europei U20 al PalaMare di Caorle, Daniele Gubbiotti ha conquistato una meritata medaglia d'argento ed il titolo di vicecampione europeo U20.

