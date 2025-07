Boom dei prezzi in Italia stangata per le famiglie italiane | rialzo di 445 euro

Il mercato italiano sta vivendo un vero e proprio boom dei prezzi, con un impatto devastante sulle tasche delle famiglie. L’inflazione crescente sta spingendo i costi alimentari fino a 445 euro in più all’anno, creando una vera e propria stangata che mette alla prova la capacità di arrivare a fine mese. Scopriamo insieme come affrontare questa difficile situazione e proteggere il nostro budget.

Arriva una stangata per le famiglie italiane con un’impennata dei prezzi dei beni alimentari, questo porterà a un rialzo fino addirittura a 445 euro. Scopriamo tutto più da vicino. L’inflazione sta rendendo questo periodo molto complesso per chi ha uno stipendio normale e non riesce ad arrivare a fine mese. Ecco tutto quello che dovreste sapere per affrontare la situazione. (Notizie.com) L’ISTAT ha rilevato alcuni aspetti importanti per quanto riguarda i rialzi del mese di giugno, un’impennata che metterà a dura prove diverse fasce di italiani costretti a correre ai ripari. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Boom dei prezzi in Italia, stangata per le famiglie italiane: rialzo di 445 euro

