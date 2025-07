Sara Sforzini trovata morta a Manziana vicino Roma | chi era la donna e perché si trovava in quella villetta

La tragica scoperta di Sara Sforzini, 42 anni, avvenuta a Manziana vicino Roma, ha suscitato grande sgomento. Ma chi era davvero questa donna e cosa l’ha condotta in quella villetta? Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze del decesso, ipotizzando una morte accidentale. La vicenda rimane avvolta nel mistero, lasciando aperte molte domande sulla sua verità .

Sara Sforzini, 42 anni, è la donna trovata morta a Manziana il 5 luglio. Non si sa perché si trovasse nella villetta: si indaga per morte accidentale.

Chi era Sara Sforzini, la donna trovata morta a casa di una famiglia a Manziana - Sara Sforzini, donna di 42 anni originaria di Oriolo Romano, è stata trovata senza vita in una villetta a Manziana, alle porte di Roma.

