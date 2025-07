LIVE Errani Vavassori-Withrow Khromacheva 6-3 1-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | servono prima i rivali nel 2° set

Resta aggiornato sulla emozionante sfida tra Errani e Vavassori contro Khromacheva, in un Wimbledon 2025 ricco di colpi spettacolari e momenti di pura adrenalina. Tra scambi mozzafiato e svolte sorprendenti, ogni punto incanta il pubblico. Non perdere neanche un istante di questa emozionante partita: clicca subito qui per seguire la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Chiude a rete Vavassori! 15-15 Miracolo in cross di dritto di Khromacheva. Stanno salendo i rivali, attenzione! 15-0 Non risponde di rovescio la russa, serve Errani! 1-2 Khromacheva beffa Vavassori che si era mosso prestissimo. 40-30 Doppio fallo Khromacheva. 40-15 Bellissimo scambio, lo perdiamo ma tanto di cappello a tutti e 4 i giocatori. Schermaglia a rete spettacolare con tutti coinvolti! 30-15 Niente, di rovescio fa fatica a rispondere l’azzurro. 15-15 Copre bene il campo sul lungoriga Vavassori, su! 15-0 Passa in mezzo intelligentemente e fa punto Khromacheva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva 6-3, 1-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: servono prima i rivali nel 2° set

In questa notizia si parla di: khromacheva - vavassori - errani - diretta

Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming - Non perdere l'emozione di vedere Sara Errani e Andrea Vavassori in azione a Wimbledon 2025! Il loro match contro Withrow e Khromacheva si svolgerà domenica 6 luglio alle 12.

LIVE Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva 3-0, Wimbledon 2025 in DIRETTA: tra poco si riparte; Diretta Andrea Vavassori - Sara Errani vs Irina Khromacheva - Jackson Withrow Doppio Misto - Wimbledon 2025; Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari.

Wimbledon, la diretta degli ottavi di finale: Alcaraz sfida Rublev, il doppio misto di Vavassori ed Errani interrotto per pioggia - Settima giornata dello Slam londinese, iniziano gli ottavi in singolare. Da corriere.it

Diretta/ Errani-Vavassori Schuurs-Koolhof (risultato finale 1-2): delusione azzurra! (Olimpiadi 2024) - IlSussidiario.net - Presentando la diretta Errani/Vavassori Schuurs/Koolhof, abbiamo già accennato ad alcune caratteristiche essenziali del torneo del doppio misto di tennis alle Olimpiadi Parigi 2024. Secondo ilsussidiario.net