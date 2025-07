Calciomercato Inter torna di moda il nome di Gianluigi Donnarumma | il piano nerazzurro per arrivare al portiere

L'attenzione del calciomercato dell'Inter si riaccende sul nome di Gianluigi Donnarumma, protagonista di una possibile rivoluzione tra i pali nerazzurri. Con Yann Sommer in uscita verso il Galatasaray, i nerazzurri stanno progettando un colpo di grande effetto: il giovane portiere del PSG potrebbe diventare il nuovo baluardo della difesa interista. La strategia è pronta, e i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi di questa intrigante operazione di mercato.

