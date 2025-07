Gli sceicchi di Hebron | No a soluzione due Stati E Bibi vola da Trump

In un contesto di tensione sempre più palpabile, gli sceicchi di Hebron si oppongono fermamente alla soluzione a due stati, mentre Bibi vola da Trump per negoziati cruciali. La squadra israeliana è in Qatar per colloqui indiretti con Hamas, cercando di negoziare il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco a Gaza. I mediatori spingono affinché si trovi un'intesa, ma le sfide sono enormi e il destino della regione resta incerto.

La squadra di negoziatori israeliana sarà in Qatar per colloqui indiretti con Hamas sul rilascio degli ostaggi e un accordo di cessate il fuoco a Gaza, mentre i mediatori incalzano le parti e intensificano gli sforzi per raggiungere un'intesa. Lo ha confermato l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella tarda serata di ieri. Israele ha definito 'inaccettabili' gli emendamenti richiesti da Hamas al testo dell'accordo messo a punto insieme agli Stati Uniti. Netanyahu ha inviato la squadra negoziale in Qatar nelle stese ore in cui si prepara a partire per Washington dove domani vedra' il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per colloqui su Gaza, Iran e altri argomenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gli sceicchi di Hebron: "No a soluzione due Stati". E Bibi vola da Trump

