Gaza Netanyahu impiega bande di trafficanti e terroristi dell’ISIS per sabotare aiuti umanitari | il caos come strategia

In un clima di crescente tensione, si fa sempre più evidente come Netanyahu abbia orchestrato una strategia che sfrutta bande di trafficanti e terroristi dell’ISIS per destabilizzare la regione. Jihadisti, contrabbandieri e mercenari diventano strumenti nelle mani di Israele per amplificare il caos e l’oppressione. Ma quale sarà il costo di questa spirale di violenza? La risposta potrebbe riscrivere i parametri della pace e della sicurezza in Medio Oriente.

Jihadisti, contrabbandieri, mercenari, trafficanti di droga: sono questi i nuovi alleati di Netanyahu. Sono questi i soggetti criminali a cui Israele ha delegato il terrore e il compito di incrementare l’oppressione e di privatizzare la violenza Israele ha aggiunto una nuova tacca sul contegg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Netanyahu impiega bande di trafficanti e terroristi dell’ISIS per sabotare aiuti umanitari: il caos come strategia

In questa notizia si parla di: netanyahu - trafficanti - gaza - impiega

Netanyahu, neanche il più mostruoso dei deepfake avrebbe potuto negare la carestia a Gaza come ha fatto il primo ministro israeliano, per davvero - Wired Italia - Non che mi aspettassi un'ammissione di colpa, da parte del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, uno squarcio del velo, il riconoscimento dello sterminio a Gaza. Lo riporta wired.it

Netanyahu, siamo alla vigilia di un'invasione massiccia a Gaza - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha pubblicato un nuovo video in cui risponde a domande poste dal suo ufficio stampa in cui fa riferimento alla decisione di non istituire una ... Segnala ansa.it