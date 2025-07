cometa 3i atlas il terzo oggetto interstellare diretto verso il nostro sistema solare

Cometa 3i/Atlas, il terzo oggetto interstellare mai individuato, sta facendo il suo sorprendente ingresso nel nostro sistema solare. Avvistato il 1° luglio dal telescopio Atlas in Cile, ha catturato l’attenzione degli astronomi di tutto il mondo grazie alla sua traiettoria insolita e provenienza dallo spazio interstellare. Un evento che potrebbe cambiare la nostra comprensione dell’universo e delle sue meraviglie.

Una nuova cometa è stata avvistata il 1° luglio scorso dal telescopio Atlas (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) di RĂ­o Hurtado, in Cile. La sua insolita traiettoria ha immediatamente fatto sorgere il sospetto che provenisse dallo spazio interstellare e ciò è stato successivamente confermato dagli astronomi di tutto il mondo e all’oggetto è stata assegnata la sua designazione ufficiale: 3iAtlas, per indicare il suo status di terzo oggetto interstellare conosciuto. Si trova a circa 670 milioni di chilometri dal Sole e raggiungerĂ il suo punto di massimo avvicinamento alla fine di ottobre 2025, passando appena all’interno dell’orbita di Marte. 🔗 Leggi su Panorama.it