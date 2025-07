Federica Panicucci nessuna crisi con Bacini | Il mio posto sicuro ogni giorno

Federica Panicucci e Marco Bacini continuano a dimostrare che il loro amore è più forte che mai. Dopo settimane di voci e smentite, la conduttrice Mediaset ha confermato la solidità del loro rapporto, condividendo sui social una dedica romantica che ha fatto sognare i suoi fan. Un legame che cresce giorno dopo giorno, sfidando le indiscrezioni e ribadendo che il suo posto sicuro è accanto a lui. Federica e Marco stanno ancora...

Procede a gonfie vele la relazione tra Federica Panicucci e Marco Bacini. Il volto Mediaset ha smentito le ultime indiscrezioni sulla sua vita privata. Nessuna crisi con l’imprenditore, anzi. Un amore che dura ormai da anni, è che è ormai diventato ben solido. Tanto che la bionda conduttrice non ha esitato a condividere sui social una dedica romantica e ricca di passione per la sua dolce metà. Federica Panicucci e Marco Bacini stanno ancora insieme. Federica Panicucci ha smentito sui social la presunta crisi con Marco Bacini. L’ha fatto con ironia, non senza una punta di fastidio per certe voci che, seppur infondate, possono far male. 🔗 Leggi su Dilei.it