Perla Vatiero replica alla diffida di Mirko Brunetti | le sue parole

Perla Vatiero risponde con fermezza alla diffida di Mirko Brunetti, chiarendo le motivazioni dietro il suo nuovo libro, un diario di rinascita e crescita personale, non una vendetta. La sua posizione mette in luce il desiderio di condividere un percorso autentico, suscitando curiosità e discussioni tra i fan e sul web. In particolare, molti si chiedono perché Mirko abbia...

Perla Vatiero ha confermato la ricezione di una diffida legale da parte dell’ex fidanzato Mirko Brunetti. Il motivo? Il suo nuovo libro in uscita, un diario personale in cui l’influencer racconta il proprio percorso di vita e crescita dopo la fine della relazione. Il testo, che secondo Perla non è “una vendetta, ma una rinascita”, ha giĂ sollevato un’ondata di reazioni tra i fan e sul web. In particolare, molti si chiedono perchĂ© Mirko abbia deciso di ricorrere a un’azione legale preventiva, nonostante non venga menzionato direttamente nel volume. Un diario “senza filtri”: Perla conferma l’uscita del libro. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Perla Vatiero replica alla diffida di Mirko Brunetti: le sue parole

