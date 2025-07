Le condizioni di Musiala dopo l'infortunio con Donnarumma | È grave tempi di recupero lunghi

L'infortunio di Musiala, avvenuto in un acceso scontro con Donnarumma, ha commosso il mondo del calcio. La nota ufficiale del club tedesco rivela condizioni gravi e tempi di recupero lunghi, sottolineando un impatto umano incredibilmente duro. Il talento del Bayern Monaco dovrĂ essere sottoposto a un intervento chirurgico: un colpo duro per il calcio internazionale. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa delicata situazione.

La nota ufficiale del club tedesco spiega come sta il giocatore dopo il tremendo incidente di gioco: "L'impatto umano è incredibilmente duro". DovrĂ essere operato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

