Dazi Usa Bessent | Senza un accordo scatteranno l’1 agosto

Le tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti si intensificano, mentre i dazi previsti per il 21 agosto si avvicinano. Donald Trump sta per inviare lettere ai principali partner, presentando proposte di tariffe che potrebbero cambiare gli scenari di scambio globale. La partita resta aperta: riusciranno le negoziazioni a scongiurare un impatto economico significativo? Restate con noi per aggiornamenti su questa delicata situazione.

Proseguono gli sforzi per i negoziati tra Europa e Stati Uniti per evitare l’entrata in vigore dei dazi alle importazioni negli Usa annunciati dal presidente americano Donald Trump. Mentre le trattative continuano, si attende per domani, lunedì, l’invio da parte di Trump delle 12 lettere ai principali partner commerciali statunitensi (tra cui, separatamente, alcuni Paesi dell’Unione Europea) con proposte di tariffe “prendere o lasciare”, non negoziabili, il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, spiega che in caso di mancata adesione a queste proposte i dazi torneranno ai livelli del 2 aprile (circa il 20%) a partire dal primo agosto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi Usa, Bessent: “Senza un accordo scatteranno l’1 agosto”

