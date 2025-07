La firma dell’Arsenal rivela la sorpresa di Odegaard dopo aver completato il trasferimento di £ 60 milioni da Sociedad

L'arrivo di Martin Zubimendi all'Arsenal sta scuotendo il mondo del calcio: il centrocampista spagnolo ha lasciato la Real Sociedad in un trasferimento da 60 milioni di euro, portando in campo entusiasmo e nuove ambizioni. Odegaard, sorpreso e felice, ha espresso le sue impressioni sulla nuova firma, rivelando quanto Zubimendi possa integrarsi perfettamente nel progetto di Arteta. La squadra londinese si prepara a una stagione ricca di sorprese e successi.

2025-07-06 15:22:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La nuova firma dell’Arsenal Martin Zubimendi ha elogiato Martin Odegaard e ha spiegato perché ha “molto in comune” con il boss Mikel Arteta dopo aver completato una mossa “enorme” ai giganti della Premier League dalla squadra spagnola Real Sociedad. La Spagna International Zubimendi ha seguito l’ex partner di centrocampo centrale della Sociedad Mikel Merino per unirsi ai Gunners, facendo la mossa per una commissione segnalata di circa £ 60 milioni dopo che l’Arsenal ha accettato di superare la sua clausola di rilascio di £ 51 milioni per poter pagare in rate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com