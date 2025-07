Natasha Stefanenko | Da piccola sono stata bullizzata | credevo che non mi sarei sposata per la mia altezza Poi mio marito Luca modello e laureato come me mi ha fatto ricredere

Natasha Stefanenko, nata in Russia e cresciuta tra insicurezze e sfide, ha trasformato le sue paure in forza. Bullizzata da bambina e convinta di non poter trovare l’amore a causa della sua altezza, ha invece incontrato Luca, modello e laureato come lei, che le ha aperto gli occhi sul vero valore. Dalla sua infanzia alla notorietà in Italia, la modella si racconta, dimostrando che con determinazione tutto è possibile. La sua storia è un esempio di coraggio e rinascita.

La modella si racconta, dall'infanzia in Russia alla serenitĂ raggiunta di oggi. Da decenni vive nelle Marche, regione a cui ha dedicato anche un libro, insieme al marito Luca Sabbioni e alla figlia Sasha. L'ex modella ha parlato delle insicurezza della giovinezza alla laurea in ingegneria, fino al grande successo in Italia.

L'anno scorso per i suoi 55 anni, Natasha Stefanenko, ha scritto su Instagram che si era trovata davanti a un bivio: «O la pensione mentale o un nuovo percorso con maggiore consapevolezza, nel lavoro e spirituale».

