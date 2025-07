Roma Sticchi Damiani su Krstovic | Non abbiamo esigenza di cedere E si inserisce l’Atalanta

Con l'apertura delle trattative di mercato in vista della nuova stagione, la Roma si concentra su rinforzi strategici per sostenere il nuovo ciclo sotto la guida di Gasperini. La priorit√† √® rinforzare la corsia destra e completare il reparto offensivo, puntando a portare nuovi talenti che possano fare la differenza. Ma quali saranno le mosse decisive nei prossimi giorni? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi pi√Ļ caldi.

Ad una settimana esatta dall‚Äôinizio del ritiro estivo a Trigoria, la Roma lavora sul calciomercato in entrata per regalare a Gian Piero Gasperini almeno due innesti. La priorit√† assoluta rimane l‚Äôesterno destro, con Wesley in cima lista alla lista degli obiettivi, ma il neo ds Ricky Massara sarebbe al lavoro anche per completare il reparto offensivo, visto il passaggio di Abraham al Besiktas e l‚Äôimminente cessione di Eldor Shomurodov all‚ÄôIstanbul Basaksehir. Roma su Krstovic, le parole del presidente del Lecce. Oltre a Lorenzo Lucca, uno dei nomi seguiti dalla Roma per l‚Äôattacco √® quello di Nikola Krstovic, reduce da una stagione positiva con la maglia del Lecce. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ¬© Sololaroma.it - Roma, Sticchi Damiani su Krstovic: ‚ÄúNon abbiamo esigenza di cedere‚ÄĚ. E si inserisce l‚ÄôAtalanta

