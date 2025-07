Dazi Usa tariffe di Trump in vigore da primo agosto se non ci sono accordi

I dazi imposti dall'amministrazione Trump rischiano di tornare in vigore già dal primo agosto, a meno che non si raggiungano nuovi accordi tra Stati Uniti e altri paesi. Dopo una sospensione temporanea fino al 9 luglio, l'incertezza si fa sentire: il segretario al Tesoro Scott Bessent annuncia una possibile svolta. La questione rimane calda e incerta, con implicazioni che potrebbero influenzare l'economia globale.

(Adnkronos) – I dazi di Donald Trump nella versione originale entreranno in vigore il primo agosto se non ci saranno accordi tra gli Stati Uniti e gli altri paesi. Le tariffe sono state sospese fino al 9 luglio, ora il segretario al Tesoro americano Scott Bessent annuncia la nuova possibile svolta. I dazi, senza fumata .

