Dazi | Bessent senza accordo scatteranno il 1° agosto

L’ombra dei dazi si fa sempre più minacciosa: secondo il segretario Usa del Tesoro Scott Bessent, senza progressi negli accordi commerciali, i dazi torneranno al livello del 2 aprile il 1° agosto. Milano, 6 luglio – un avvertimento che mette pressione sui partner internazionali e rischia di scuotere l’economia globale. La partita è aperta, e le prossime mosse saranno decisive per il futuro commerciale mondiale.

Milano, 6 lug. (LaPresse) – “Il presidente Trump invierà delle lettere ad alcuni dei nostri partner commerciali dicendo loro che, se non ci saranno progressi” per un accordo, “il 1° agosto” i dazi “torneranno al livello del 2 aprile”. Lo ha dichiarato il segretario Usa del Tesoro, Scott Bessent, intervistato dalla Cnn. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi: Bessent, senza accordo scatteranno il 1° agosto

In questa notizia si parla di: dazi - bessent - accordo - agosto

Dazi, c’è l’accordo Usa-Cina. Bessent: “Colloqui produttivi, domani i dettagli” - Accordo storico tra Stati Uniti e Cina sui dazi commerciali, annunciato oggi dalla Casa Bianca. In una nota diffusa dall'amministrazione americana, il segretario al Tesoro, Scott Bessent, esprime soddisfazione per l'intesa raggiunta a Ginevra, sebbene non vengano forniti dettagli specifici.

Il Segretario al Tesoro USA #Bessent intensifica la pressione sull'#UE per un accordo commerciale, minacciando nuovi #dazi dal 1 agosto. Gli #USA si dicono in posizione di vantaggio e vicini ad annunci importanti. In dirittura d'arrivo anche un mini-accordo c Vai su X

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent, il Segretario al Commercio Howard Lutnick e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer incontreranno un team cinese nella capitale britannica. Il presidente Usa si dice fiducioso di raggiungere u Vai su Facebook

Bessent, senza accordo i dazi scatteranno dall'1 agosto; Dazi, il Tesoro Usa: Senza un accordo, le tariffe scatteranno dal 1° agosto | Proseguono i negoziati con l'Ue; Dazi, Bessent: “Senza intesa scatteranno il 1° agosto. Con Ue le trattative procedono”.

Dazi, il Tesoro Usa: "Senza un accordo, le tariffe scatteranno dal 1° agosto" | Proseguono i negoziati con l'Ue - Dopo un avvio turbolento "ci sono stati progressi", ha riferito il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. Scrive msn.com

Bessent, senza accordo i dazi scatteranno dall'1 agosto - I dazi americani torneranno ai livelli del 2 aprile se non ci sarà un accordo commerciale: le tariffe scatteranno l'1 agosto. Segnala quotidiano.net