Comuzzo Juventus spunta un’altra rivale | occhi puntati sul gioiello della Fiorentina! La rivelazione sul costo dell’operazione Cosa filtra

Il calciomercato si infiamma: la Juventus guarda con attenzione a Comuzzo, il talento emergente della Fiorentina, mentre il Milan di Allegri si prepara a sfidare i bianconeri. Tra cifre misteriose e dettagli esclusivi, i riflettori sono puntati sul possibile affare che potrebbe rivoluzionare gli equilibri di Serie A. Ma quali sono le vere intenzioni dei club e quanto potrebbe costare questo investimento? Scopriamo insieme le ultime novità e i possibili scenari.

Comuzzo Juventus, spunta un'altra rivale: cifre e dettagli sul possibile interessamento del Milan di Allegri. Tutti gli aggiornamenti. Nel suo editoriale per TMW, il direttore Niccolò Ceccarini ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato Juventus anche per quanto riguarda la difesa. I bianconeri continuano a monitorare anche il profilo di Comuzzo. LEONI E COMUZZO – «Se parte Thiaw al Milan, l'idea nel caso sarebbe quella di puntare su giovani italiani e quindi su giocatori come Leoni o Comuzzo che però costano davvero tanto. Il Milan infine pensa anche a Pubil, esterno destro dell'Almeria che ha una valutazione di 15 milioni di euro».