Un'escursione nel bosco di Eupilio si trasforma in un incubo a causa di un attacco massiccio di vespe, che ha portato un operaio di 67 anni a un malore grave. La scena, che si è svolta questa mattina alle prime luci, ha richiesto l'intervento urgente di medici e vigili del fuoco per salvare una vita messa a rischio da un evento improvviso e pericoloso. Scopriamo cosa è successo e come si è conclusa questa drammatica vicenda.

Eupilio (Como), 6 luglio 2025 – È stato colto da un malore, dopo essere stato ripetutamente punto da alcune vespe. Per il suo soccorso, oltre al personale medico del 118 è stata necessaria la presenza dei vigili del fuoco, chiamati questa mattina alle 8.30 in via Cornizzolo a Eupilio, in una zona boschiva. Punto dalle vespe mentre stava lavorando. Qui stava lavorando un operaio di 67 anni, impegnato in attività forestali: inavvertitamente potrebbe aver mosso un nido di vespe, che si sono scagliate contro di lui, pungendolo più volte e avvelenandolo, al punto da causargli un malore con conseguenze tutt’altro che lievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incubo a Eupilio, attaccato da decine di vespe nel bosco: operaio finisce in ospedale

