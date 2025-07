Pakistan i musulmani sciiti di Karachi celebrano l’Ashura

A Karachi, migliaia di musulmani sciiti si sono riuniti domenica per celebrare l'Ashura, una giornata di profonda commemorazione che ricorda il martirio del nipote del profeta Maometto. Un momento di riflessione e di resistenza, simbolo della lotta contro oppressione e ingiustizia. Questa tradizione, radicata nella storia e nella fede, continua a rappresentare un importante segno di unità e speranza per la comunità sciita.

Migliaia di musulmani sciiti hanno celebrato domenica a Karachi, in Pakistan, l’ Ashura, giorno solenne che commemora il martirio del nipote del profeta Maometto, avvenuto nel VII secolo dopo che questi aveva rifiutato di giurare fedeltà al califfato omayyade. Per gli sciiti, questa commemorazione è diventata il simbolo della resistenza contro la tirannia e l’ingiustizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pakistan, i musulmani sciiti di Karachi celebrano l’Ashura

