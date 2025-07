Chi è il vigilante Giovanni Zippo e perché è accusato di aver causato l’esplosione a Torino

Chi è Giovanni Zippo, il vigilante al centro di un inquietante caso a Torino? A 40 anni, è accusato di aver scatenato un’esplosione letale in via Nizza, presumibilmente motivata da una vendetta contro l’ex fidanzata. Le indagini hanno raccolto prove da testimoni, telecamere e colleghi, portando alla luce un dramma che ha causato una vittima e feriti. Ma quali sono i dettagli di questa tragica vicenda? Scopriamolo insieme.

Giovanni Zippo, guardia giurata di 40 anni, è accusato di aver causato l'esplosione della palazzina di via Nizza a Torino, atto legato pare ad una vendetta contro l'ex fidanzata. A lui gli inquirenti sono arrivati grazie a testimoni, telecamere, parenti e colleghi. Nell'esplosione un uomo è morto e ci sono feriti.

