Mercato Roma | Galatasaray tenta Svilar; sfuma De Cuyper il belga vola al Brighton

Il mercato della Roma si infiamma: mentre Galatasaray tenta Svilar, il portiere belga vola al Brighton, lasciando i giallorossi alle prese con rinnovi e strategie. Dopo aver superato con fatica la questione Fair Play Finanziario, i capitolini devono ora concentrarsi su operazioni di mercato e stabilizzare la rosa, in particolare con un Mile Svilar che rischia di lasciare l'Urbe. La finestra estiva promette sorprese e scelte decisive per il futuro della squadra.

Roma 6 luglio 2025 - Dopo aver evitato la stangata dalla Uefa per il Fair Play Finanziario, cavandosela con una semplice multa dai costi contenuti, è il momento per la Roma di buttarsi a capofitto sul mercato. Oltre alle trattative in entrata però è necessario in casa capitolina fare molta attenzione al tema rinnovi, in particolare con la situazione più delicata legata a Mile Svilar. Tutto giugno è stato speso nel tentativo di raffreddare una situazione calda tra il club giallorosso e il portiere belga di origine serba. La situazione si è risolta grazie all'intervento di Claudio Ranieri a distendere gli umori tra giocatore e dirigenza, ma a oggi ancora la quadra non si è trovata e l'estremo difensore ha tanti estimatori pronti a fare l'offerta giusta per strapparlo alla Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net