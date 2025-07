Cadavere trovato nel Po in centro a Torino | il corpo era in acqua da tempo

Un inquietante ritrovamento scuote il cuore di Torino: un cadavere è stato rinvenuto nel fiume Po, all’altezza della Diga Michelotti, nel centro città. La scoperta, avvenuta all’inizio di corso Casale, solleva numerosi interrogativi su questa tragica vicenda. Le forze dell’ordine stanno lavorando per l’identificazione della vittima e per fare luce sulle circostanze del decesso. Continuiamo a seguire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

