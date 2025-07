LIVE Errani Vavassori-Withrow Khromacheva 6-3 4-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | serve il pinerolese per restare nel set

Segui live il emozionante match di Wimbledon 2025 tra Errani e Vavassori contro Withrow e Khromacheva. La tensione sale mentre i protagonisti si sfidano in un duello avvincente, con punti mozzafiato e colpi decisivi. Resta con noi per non perdere neanche un istante di questa battaglia tennistica che potrebbe definire il destino dei nostri campioni. La partita è aperta: chi trionferà ?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 A quindici Withrow, a breve servirĂ Vavassori. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Seconda vincente dell’USA. 30-0 Serve&smash Withrow. 15-0 Passante vincente di dritto di Withrow. 4-4 Prende praticamente l’incrocio in palleggio Sara con il rovescio. Non riesce neppure ad aprire Khromacheva! Siamo pari! Tornano i maschi a servire! 40-30 NON RISPONDE ancora Khromacheva. 30-30 Doppio fallo di Errani. CI sta, ora bisogna arrivare a palla game! Seconda su Withrow 30-15 Non risp0nde di dritto la russa! Grazie! Tre prime di Errani! 15-15 Occhio a innescare la russa, lob vincente con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva 6-3, 4-5, Wimbledon 2025 in DIRETTA: serve il pinerolese per restare nel set

