Il calcio e le acciaierie | chi è il magnate ucraino in vacanza in Italia col super yacht

Luminance, il super yacht da 500 milioni di dollari del magnate ucraino in vacanza in Italia - In un momento di tensione globale, il super yacht Luminance emerge come un'oasi di lusso e svago. Appartenente al magnate ucraino Rinat Akhmetov, questa meraviglia galleggiante da 500 milioni di dollari incanta con i suoi 138,8 metri di estensione, piscine a sfioro e due eliporti.

La squadra di calcio, le acciaierie e la vacanza in Italia: chi è il miliardario ucraino Rinat Akhmetov - Akhmetov, imprenditore, dirigente sportivo e magnate ucraino, ha sborsato ben 500 milioni per il suo super yacht, consegnatogli nel 2024 dal cantiere tedesco Lürssen: lungo 138,8 metri e dotato di ... Lo riporta ilgiornale.it

