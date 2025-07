Paperissima Sprint vola agli ascolti prima del trasloco | la rivoluzione Mediaset è un azzardo?

Paperissima Sprint conquista il cuore del pubblico con un record di ascolti del 16,62% prima del grande trasloco su Italia1. Ma in un panorama televisivo in continua evoluzione, Berlusconi Jr. sceglie di ridimensionare Striscia e puntare su La Ruota della Fortuna e Sarabanda. √ą una strategia vincente o un azzardo destinato a cambiare le regole del gioco? Scopriamolo insieme in questo nuovo capitolo della rivoluzione Mediaset.

Paperissima Sprint trasloca su Italia 1 - Un nuovo capitolo prende vita nel mondo dell’intrattenimento televisivo: Paperissima Sprint si sposta su Italia 1, segnando un'importante rivoluzione nel palinsesto di Canale 5.

Chiusa una delle peggiori stagioni di Striscia la Notizia, anzi la peggiore senza ombra di dubbio dal punto di vista degli ascolti, da lunedì 9 giugno, su Canale 5 alle ore 20.35, torna Paperissima Sprint che ci terrà compagnia per tutta l'estate.

Paperissima Sprint vola agli ascolti prima del trasloco: la rivoluzione Mediaset è un azzardo?; Ascolti tv giovedì 3 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Don Matteo 13; Ascolti tv ieri domenica 13 aprile chi ha vinto tra Costanza, Che tempo che fa, Lo Show dei Record e Le Iene.

Oltre 2 milioni di spettatori per "Paperissima Sprint" - Sabato 5 luglio, il varietà estivo di Antonio Ricci è risultato il programma più visto di tutte le reti Mediaset.