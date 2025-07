LIVE Errani Vavassori-Withrow Khromacheva 6-3 3-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | servono prima i rivali nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Grandissima prima slice di Sara! 3-4 A zero i rivali. 40-0 Altra prima, altro punto della ragazza. 30-0 Gran prima di Khromacheva, smash di Withrow. Fortuna che ha avuto l’USA il passaggio a vuoto nel primo set, non si gioca praticamente più sul loro servizio. 15-0 Gran riflesso vincente di Withrow sotto rete. Tocca di nuovo alle ragazze servire! 3-3 Ace (10°)! A quindici l’azzurro! 40-15 Doppio fallo (2°). 40-0 Ace di seconda, ennesimo di Vavassori su Khromacheva. Il nono! 30-0 ACE (8°)!! 15-0 Che scambio! Clamorosa tenuta di Khromacheva su Vavassori da fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva 6-3, 3-4, Wimbledon 2025 in DIRETTA: servono prima i rivali nel 2° set

