Donnarumma esplode la bufera Neuer lo inchioda | Sapeva di far male

ha suscitato grande scalpore e preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Mentre Donnarumma esplode la bufera, Neuer lo inchioda: sapeva di far male. Un episodio che mette in discussione il limite tra aggressivitĂ e rischio, lasciando un segno indelebile sul prestigioso torneo. La partita si trasforma in un caso caldo destinato a far discutere ancora a lungo.

Il Paris Saint-Germain ha sconfitto il Bayern Monaco, qualificandosi per le semifinali del Mondiale per Club, ma la vittoria è stata offuscata da un grave infortunio subito da Jamal Musiala. Durante la partita, il portiere del PSG, Gianluigi Donnarumma, ha involontariamente travolto l’attaccante del Bayern mentre usciva su un pallone a bordo campo, protetto da un difensore. L’impatto ha causato una frattura scomposta alla gamba di Musiala, che lo terrĂ lontano dai campi per un lungo periodo. La gravitĂ dell’infortunio è stata immediatamente evidente: Musiala è rimasto a terra, richiedendo l’intervento dei sanitari e l’uscita in barella. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Donnarumma, esplode la bufera. Neuer lo inchioda: "Sapeva di far male"

In questa notizia si parla di: donnarumma - esplode - bufera - neuer

Donnarumma, esplode la bufera. Neuer lo inchioda: Sapeva di far male | .it; Migranti, Meloni: Dalla Ue ok agli hub per i rimpatri in Paesi terzi | .it.

“Ce ne sono tanti”: Donnarumma, arriva il giudizio di Neuer - Italia, Neuer parla anche del paragone con Gianluigi Donnarumma: il giudizio del tedesco è netto ... Si legge su calciomercato.it

Bufera Donnarumma: il vero problema del portiere al PSG - Calciomercato.it - Gianluigi Donnarumma è nuovamente al centro delle critiche: svelato il vero problema del portiere con la maglia del PSG ... Lo riporta calciomercato.it