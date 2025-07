LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo si avvicina ai quattro fuggitivi

Segui in tempo reale l’evoluzione della tappa odierna del Tour de France 2025: il gruppo si avvicina ai quattro fuggitivi, mentre i ciclisti percorrono 129 km a una media di 43 km/h. La leadership della corsa resta calda, con la Alpecin Deceuninck a dettare il ritmo. Clicca qui per aggiornamenti continui e scopri come si svilupperà questa emozionante tappa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Siamo a 3 ore di corsa. I corridori hanno coperto 129 chilometri con una velocità media di 43 kmh. 15.50 In gruppo è sempre la Alpecin Deceuninck a dettare l’andatura. La formazione belga quest’oggi sia per provare a difendere la maglia gialla di Jasper Philipsen che per provare a conquistare un altro successo di tappa con Mathieu Van der Poel. 15.47 Problema al cambio per Arnauld De Lie (Lotto) che torna velocemente in sella e rientra in gruppo. 15.45 Il gruppo si è riportato a 1? 50? dai quattro fuggitivi. 15.43 Rientra in gruppo Lennert Van Eetvelt scortato dai sui compagni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina ai quattro fuggitivi

