Mercato Juventus Balzarini lo ammette | Vi confermo quest’indiscrezione I bianconeri possono avere entrambi ma tutto dipende da quella cessione La rivelazione

Mercato Juventus, Balzarini è stato chiaro: quei due esterni d’attacco possono arrivare in bianconero, a patto che sia lui ad andare via. Tutti i dettagli. Gianni Balzarini dà un po’ di verve al calciomercato Juventus. Il giornalista, in forza a Mediaset, surriscalda gli animi dei tifosi bianconeri nell’ultimo video pubblicato sul proprio canale You Tube. I soggetti di riferimento su cui il collega ha fatto vertere il suo contributo multimediale sono Francisco Conceicao e Jadon Sancho. I due possono giocare insieme nella Juve nel corso della prossima stagione. Per realizzare questo sogno, però, servirà liberare spazio e fare cassa: in tal senso, la cessione di Nico Gonzalez sarebbe l’ideale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com