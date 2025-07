Sarà la nostalgia rewind Empi in radio con il featuring di Sandro Giacobbe

Dal 4 luglio, il cuore degli anni '80 torna a pulsare con "Sarà la nostalgia rewind" di Empi, arricchito dalla straordinaria collaborazione di Sandro Giacobbe. Un progetto che unisce passato e presente, nato dall'amicizia sincera tra artisti e alimentato dalla passione per la musica italiana. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, questa hit è un omaggio vibrante alle grandi melodie che hanno segnato un'epoca. Non perdere l'occasione di rivivere emozioni senza tempo.

MILANO – Dal 4 luglio è in radio Empi con il brano “Sarà la nostalgia rewind” con il featuring di Sandro Giacobbe, autore con Luigi Albertelli e interprete originale del brano uscito 43 anni fa, già disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali (Clodio Music Believe). “Questo progetto nasce da un’amicizia sincera – sottolinea il giovanissimo Empi – sbocciata grazie alla Nazionale Italiana Cantanti, che mi ha dato modo di conoscere Sandro e scoprire in lui una persona autentica, sensibile, capace di trasmettere emozioni profonde, proprio come faceva mio padre, che purtroppo non c’è più, ma che è stato il mio primo riferimento musicale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it